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İstanbul’da narkotik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 06:44 | Son Güncelleme

Tuzla’da uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Tuzla’da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

Helikopter destekli operasyonda 130 polis görev aldı. Uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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