HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da okul servisi denetimi 

İstanbul'da okul servisi denetimi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan noktalardan bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı katılımıydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi.
Uygulama noktasında durdurulan bir servis aracına "dur levhasının yanmaması' nedeniyle 288 lira, ayrıca 'ilk yardım çantasının olmaması' nedeniyle ise 132 lira ceza kesildi. Servis aracı sürücüsü "Şirket şoförüyüz. Aracın biri geliyor biri gidiyor. Yapacak bir şey yok. İlk yardım çantası da yok" diye konuştu. Diğer bir denetim noktaları Kadıköy Caddebostandı. Ekipler durdurdukları servis araçlarını ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Durdurulan servis araçlarından bir tanesinde hostesin ikaz yeleği giymediği için 288 lira ceza kesildi. Ekiplerin öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını da kontrol etti.
Fatih'te de denetim yapıldı. Durudurlan servis araçları denetlendi. Eksiklikleri olan araçlara ceza yazıldı.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNERDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildiDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildi
TSK için tezkere Meclis'e sunulduTSK için tezkere Meclis'e sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum... Ayaklar 150 metreye ulaştı

Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı

Son dakika! TSK için Aden, Somali ve Arap Denizi görev tezkeresi Meclis'e sunuldu

TSK için tezkere Meclis'e sunuldu

İstanbul'da motosiklet sürücüleri ölümden döndü

Yer: İstanbul! Ölümden döndüler

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı! Tarih verildi

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı! Tarih verildi

İstanbul'da ceset ihbarı polisi harekete geçirdi

Denizde ceset aranıyor

Prof. Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.