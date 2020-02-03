HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul'da okul servislerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da okul servislerine denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından okul servis araçlarını denetledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında okul servislerini durdurarak denetledi.

Bu kapsamda ekipler, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de de denetim yaptı.

Denetimlerde, sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikaya kontrol edildi.

Rehber personelin ışıklı çubuk veya dur-geç levhası, standartlara uygun reflektif ikaz yeleği, Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikası denetlendi.

Araçlarda ise tescil belgesi, özel izin belgesi, bakım ve onarım takip formu, emniyet kemeri, fazla öğrenci kontrolü, öğrenci iniş-binişte 'dur' lambası, rehber personel, okul taşıtı ibaresi olup olmadığına bakıldı.

Kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
İstanbul'da okul servisi denetimiİstanbul'da okul servisi denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarı yılı denetim okul servisleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu

Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu

İstanbul'daki 'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı

Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı

Fiziksel engelli adamın 36 yıllık askerlik hayali gerçek oldu

36 yıllık hayali gerçek oldu

İstanbul'da okul servisi denetimi

İstanbul'da okul servisi denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.