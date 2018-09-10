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İstanbul'da okula uyum haftası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı - Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu Müdürü Eyüp Demir: - "Eğitimin ilk haftasında uyguladığımız bu hazırlık dönemi çok önemlidir çünkü, hem velilerin, hem de çocuklarımızın öğretmene, öğretmenin de velilere ve çocuklarımıza alışacağız bir uyum sürecini yaşıyoruz" - İlkokul Öğretmeni Tülay Güç: - "Çocuklarımız okulun ilk gününde elbette zorluk çekecek. Bu süreçte kapı önlerinde ve yakın kafelerde 1-2 hafta bekleyecek olan velilerimiz oluyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana sürüyor.

Bu kapsamda Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda başlayan uyum haftasında "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenleniyor.

Okul Müdürü Eyüp Demir, eğitime hazır olduklarını dile getirerek, "Okulun ilk gününde velilerimiz ve çocuklarımız geldi. İlk gün heyecanını onlarla birlikte biz de yaşıyoruz. Güzel bir eğitim için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anne-babaların eğitim yılının ilk gününden itibaren çocuklarına destek olması gerektiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un, belirlediği hedef ve direktif doğrultusunda hareket eden eğitim camiası olarak yeni bir seneye hazırız ve inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Eğitimin ilk haftasında uyguladığımız bu hazırlık dönemi çok önemlidir çünkü, hem velilerin, hem de çocuklarımızın öğretmene, öğretmenin de velilere ve çocuklarımıza alışacağız bir uyum sürecini yaşıyoruz. Bu hafta çocuklarımız, eğitim ortamını ve okulu tanıyacak, önümüzdeki hafta da hızlı bir şekilde eğitimlere başlayacağız."

Demir, uyum sürecinin yanı sıra özel ve üstün yetenekli çocukların diğer çocuklarla uyum sağlaması için uygulanan kaynaştırma eğitiminin önemine vurgu yaparak, "Eğitimcilerimiz, üstün yetenekli çocuklarımızı ve dezavantajlı çocuklarımıza güzel bir eğitim imkanı sunmak için belli eğitimden geçirildiler. Çocuklarımızın üstün yeteneklerini destekleyerek onlar geleceğe başarıyla ulaştırmayı hedefleyerek, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizi de rehber hocalarımızla birlikte akranlarıyla uyum sağlamaları için yardımcı olacaklar." diye konuştu.

- "Çocuklarınızı okulda yalnız bırakın"

İlkokul Öğretmeni Tülay Güç ise 22 yıldır öğretmenlik yaptığını, 13 senedir Gülbağ Selin Sırrı Tarcan İlkokulunda görev yaptığını dile getirerek, öğrencilere sevgiyle yaklaşıp, güvenli bir sınıf oluşturmak gerektiğini ifade etti.

Sevgiyle bütün kapıların açıldığına dikkati çeken Güç, velilere şu önerilerde bulundu:

"Çocuklarımla ilk başta sevgi temeli oluşturuyor ve güvenlerini kazanıyorum. Uyum sürecinde sevgi ve güven duygusunu oluşturmak çok önemlidir. Çocuklarımız okulun ilk gününde elbette zorluk çekecek. Bu süreçte kapı önlerinde ve yakın kafelerde 1-2 hafta bekleyecek olan velilerimiz oluyor. Bu velilerimizden, çocukların okul hayatına alışmaları için bir an önce yalnız bırakmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Eğer velilerimiz çocukları yalnız bırakırlarsa, çocuklarımız da okula alışmaları gerektiğini hissedecekler ve böylece öğretmenlerine alışacaklardır. Yani çocuklarımızın eğitime, okula ve öğretmenine alışması için anne-babanın varlığını okulda hissetmemesi gerekiyor."

Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.

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Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ziya selçuk

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