İstanbul'da okula uyum haftası başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana sürüyor.

Bu kapsamda Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda başlayan uyum haftasında "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenleniyor.

Okul Müdürü Eyüp Demir, eğitime hazır olduklarını dile getirerek, "Okulun ilk gününde velilerimiz ve çocuklarımız geldi. İlk gün heyecanını onlarla birlikte biz de yaşıyoruz. Güzel bir eğitim için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anne-babaların eğitim yılının ilk gününden itibaren çocuklarına destek olması gerektiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un, belirlediği hedef ve direktif doğrultusunda hareket eden eğitim camiası olarak yeni bir seneye hazırız ve inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Eğitimin ilk haftasında uyguladığımız bu hazırlık dönemi çok önemlidir çünkü, hem velilerin, hem de çocuklarımızın öğretmene, öğretmenin de velilere ve çocuklarımıza alışacağız bir uyum sürecini yaşıyoruz. Bu hafta çocuklarımız, eğitim ortamını ve okulu tanıyacak, önümüzdeki hafta da hızlı bir şekilde eğitimlere başlayacağız."