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İstanbul'da Onur Yürüyüşü 5 yıldır neden yapılamıyor?

29.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nin Onur Yürüyüşü etkinliklerini bu sene Bakırköy Miting Alanı'nda gerçekleştirmek üzere İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvuru reddedildi. BBC Türkçe'den Neyran Elden, Onur Yürüyüşü'nin neden yapılamadığını araştırdı, LGBTİ+ topluluğundan insanlarla Onur Yürüyüşü'nün neden önemli olduğunu konuştu.

İstanbul'da Onur Yürüyüşü 5 yıldır neden yapılamıyor?

https://www.youtube.com/watch?v=h601hX4u56A

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nin Onur Yürüyüşü etkinliklerini bu sene Bakırköy Miting Alanı'nda gerçekleştirmek üzere İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvuru reddedildi.

Komite, ret kararını idare mahkemesine götürdüğünü ve konuyu yargıya taşımaya devam edeceğini söyledi.

Geçen yıl İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklardan birinde yapılan basın açıklamasından sonra gruba müdahale edilmişti.

2015 yılından bu yana İstiklal Caddesi'nde Onur Yürüyüşü'ne müsaade edilmiyor.

İstanbul Valiliği, BBC Türkçe'ye açık alanda yapılacak etkinliklere izin verilmeyeceğini belirtti, ancak ret kararının gerekçesi hakkında bilgi vermedi.

BBC Türkçe'den Neyran Elden, Onur Yürüyüşü'nin neden yapılamadığını araştırdı, LGBTİ+ topluluğundan insanlarla Onur Yürüyüşü'nün neden önemli olduğunu konuştu.

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