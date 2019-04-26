HABER

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

Yağma, çek-senet tahsilatı, silah ticareti, uyuşturucu imalatı ve satışı ile tefecilik gibi çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin, yağma, çek-senet tahsilatı, silah ticareti, uyuşturucu imalatı ve satışı ile tefecilik gibi farklı suçlara karıştığını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen Tarkan U'nun da arasında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 338 mermi, çok sayıda çek ve senet ile sahte olduğu değerlendirilen avro ve Türk Lirası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Türk basını Notre Dame’da çıkan yangının acısını paylaştıTürk basını Notre Dame’da çıkan yangının acısını paylaştı
Çocukların polis sevgisi görenleri duygulandırdıÇocukların polis sevgisi görenleri duygulandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Organize Suç Örgütü Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yumurta Müzesi görenleri şaşırtıyor! '19 bin yumurta kabuğu kullanıldı'

Türkiye'de tek! Cam fanusla korunuyor

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı olayında yeni gelişme!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı olayında yeni gelişme!

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförüne 10 yıl hapis istemi

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförüne 10 yıl hapis istemi

Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

İfadesi şoke etti: Kendime geldiğimde karım kanlar içindeydi

İfadesi şoke etti: Kendime geldiğimde karım kanlar içindeydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.