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İstanbul'da otobüs devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 00:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da otobüs devrildi: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralılar var.

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Anahtar Kelimeler:
Hasdal-Kemerburgaz trafik kazası

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