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  4. İstanbul’da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri deşifre ediliyor

İstanbul’da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri deşifre ediliyor

15.12.2020 08:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da PKK/KCK terör örgütünün yapılanmasına katkıda bulunan ve daha sonra ülkemize giriş yapan şüpheliler deşifre edildi.PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına geçmiş dönemde katılım yaparak eğitim alan ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan ve sonrasında ülkemize geri dönen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul’da PKK/KCK terör örgütünün yapılanmasına katkıda bulunan ve daha sonra ülkemize giriş yapan şüpheliler deşifre edildi.
PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına geçmiş dönemde katılım yaparak eğitim alan ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan ve sonrasında ülkemize geri dönen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan örgüt mensuplarından çıkan dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 7 ilçede 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

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