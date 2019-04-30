İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Faik Yılmaz ve İstanbul Fırıncılar Esnaf odası başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valiliği önünde İstanbul'da geçerli olacak pide fiyatları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İstanbul fırıncılar esnaf odası başkanı Erdoğan Çetin, “İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. Endüstriyel, tünel pidesi. 350 gram pidemiz 3,5 lira, yumurtalı ve susamlı pidemiz de 3,5 lira olacaktır. Maliyetlerimizin ve girdilerimizin artması en düşük seviyede zam yapmamızı gerektirmiştir. Bunu da en düşük seviyede tutmuşuzdur. Sayın Bakanımız ve valimizle görüşmemiz neticesinde fiyatlarımız güncellenmiştir. Güncellenen fiyatlarımız 300 gram 2,5 lira tünel ve kombine pidesi olarak halkımıza arz edilecek. 350 gram yumurtalı ve susamlı pidemiz de 3,5 liradan halkımıza arz edilecek. İstanbul'un durumu böyledir." Şeklinde konuştu.

"BAKANIMIZA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun zam konusunda hiçbir yetkisinin olmadığını belirten İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Faik Yılmaz, “Şimdi bir kaos çıktı. Her ürünün korsanı olduğu gibi bugün de bir öğrendik ki, korsan tarife veren bir arkadaş var. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun bu zamla ilgili hiçbir yetkisi yok. Ben buradan bakanımıza suç duyurusunda bulunuyorum. Arkadaş kaos yaratıp, insanları isyana teşvik ediyor. Böyle bir yetkileri yok. İstanbul'da zammı Ticaret Odasının temsilcisi ve Fırıncılar Odasının temsilcisi, Ticaret Odası Müdürümüz ve Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığımızın temsilcisi ile beraber belirledik bu fiyatı. Valimiz de bugün onayladı. Buradan özellikle söylüyorum denetimler yapılacak. Esnafımız aman dikkat etsinler." Dedi.

Yılmaz, “Kendisini bilmeyen bazı insanların İstanbul'daki tarife üzerine konuşma hakkı olmamasına rağmen açıklama yapması yanlış ve talihsizliktir. Ruhsatsız fırınların da denetimi yapılacaktır." Diyerek sözlerini noktaladı.

Geçen seneye oranla fiyatlarda 50 kuruşluk artışın, un, akaryakıt, elektrik, maya fiyatları, işçilik fiyatları, SGK maliyetleri gibi girdilerin neden olduğunu belirten Erdoğan Çetin, “Aslında gelen zamlar daha fazla. Fakat bizim de halkımızı düşündüğümüz ve enflasyonla top yekin mücadele kapsamında fiyatlarımızı minimum seviyede zam yaptık" diyerek sözlerini tamamladı.

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