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İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor.Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden kent genelinde sabah saatlerinde aralıklarla sağanak yağmur olacağı şeklinde uyarılar yapılmıştı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor.
Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden kent genelinde sabah saatlerinde aralıklarla sağanak yağmur olacağı şeklinde uyarılar yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde de sağanak yağmur etkisini gösterdi. Uyarılara rağmen tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar aniden bastıran yağıştan korunmak için saçak altlarında bekledi. Yağmurun aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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