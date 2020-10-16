İstanbul’da sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da hemşire ile tartışan kişiler Aile Sağlığı Merkezi’ne saldırdı. Kapıların tekmelendiği çirkin saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Ali Başaran Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aile sağlığı merkezinde görevli hemşire A.B. iğne olmaya gelen iki kadın hastayı üsluplarını düzeltmesi konusunda uyardı. Yapılan uyarıya sinirlenen kadın hastalarla hemşire arasında tartışma yaşandı. Kadın hemşire aile sağlığı merkezinin sorumlu hekimine görevden çekilmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine kadın hastalar aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartıldı.

Kapıyı tutarak kendilerini korudular

Dışarı çıkan kadınlar, arabada bekleyen bir erkek şahsı aile sağlığı merkezine çağırdı. Olay yerine koşarak gelen erkek şahıs, aile sağlığı merkezinin kapısını tekmelemeye başladı. Hemşire ve doktorlar can havliyle kapıyı tutarak saldırganın içeri girmesini önledi. O sırada saldırgan şahıs, sağlık çalışanlarına ölüm tehditleri yağdırdı. Saldırgan şahıs ve beraberindeki kadınlar, sağlık çalışanlarının polis çağırması üzerine olay yerinden uzaklaştı.