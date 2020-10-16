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İstanbul’da sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa’da hemşire ile tartışan kişiler Aile Sağlığı Merkezi’ne saldırdı.

İstanbul’da sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da hemşire ile tartışan kişiler Aile Sağlığı Merkezi’ne saldırdı. Kapıların tekmelendiği çirkin saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Ali Başaran Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aile sağlığı merkezinde görevli hemşire A.B. iğne olmaya gelen iki kadın hastayı üsluplarını düzeltmesi konusunda uyardı. Yapılan uyarıya sinirlenen kadın hastalarla hemşire arasında tartışma yaşandı. Kadın hemşire aile sağlığı merkezinin sorumlu hekimine görevden çekilmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine kadın hastalar aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartıldı.

Kapıyı tutarak kendilerini korudular
Dışarı çıkan kadınlar, arabada bekleyen bir erkek şahsı aile sağlığı merkezine çağırdı. Olay yerine koşarak gelen erkek şahıs, aile sağlığı merkezinin kapısını tekmelemeye başladı. Hemşire ve doktorlar can havliyle kapıyı tutarak saldırganın içeri girmesini önledi. O sırada saldırgan şahıs, sağlık çalışanlarına ölüm tehditleri yağdırdı. Saldırgan şahıs ve beraberindeki kadınlar, sağlık çalışanlarının polis çağırması üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Korkuyla çalışıyorlar
Yaşanan olayın ardından hemşire A.B., polis merkezine giderek saldırgan kişi ve beraberindeki kadınlardan şikayetçi oldu. Şahısların daha sonra aile sağlığı merkezi önüne gelerek video çektiğini ifade eden A.B., korkuyla çalıştığını dile getirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.
Saldırı anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; sağlık çalışanlarıyla tartışan kadınlar, aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartılıyor. Dışarı çıkan kadınlar arabada bekleyen erkek şahsı çağırıyor. Aile sağlığı merkezine koşarak gelen saldırgan kapıyı tekmelemeye başlıyor. O sırada sağlık çalışanları saldırganın içeri girmesini önlemek için kapıyı tutuyor. Saldırgan, beraberindeki kadınlarla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Olaydan bir süre sonra aile sağlığı merkezi cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor.

İstanbul’da sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

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