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  4. İstanbul'da silahla vurulan "Şirin" adlı köpek sağlığına kavuştu

İstanbul'da silahla vurulan "Şirin" adlı köpek sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 20:33 | Son Güncelleme

Tedavi için götürüldüğü Ankara'da ameliyat edilen ve bir süre fizik tedavi gören "Şirin" artık koşabiliyor

İSTANBUL (AA) - Silivri'de silahla yaralanmış halde bulunan ve felç kaldığı düşünülen "Şirin" adlı köpek, tedavisinin ardından koşmaya başladı.

Silivri'nin Kavaklı Mahallesi'nde 11 Aralık 2019'ta yaralı halde bulunan ve felç raporu verilen "Şirin", Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından korumaya alındı.

Sağ arka ayağını oynatması üzerine tedavi için Ankara'daki özel bir hayvan hastanesine nakledilen köpek 20 gün önce ameliyat edildi.

Bir süre fizik tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edilerek Silivri'ye getirilen "Şirin" artık koşabiliyor.

Şirin'in, tamamen iyileşene kadar sahiplendirilmeyeceği ve dernek yöneticilerinden Özgün Deniz Gündüz tarafından korunacağı öğrenildi.

- "2 haftada yürümesi mucizevi bir sonuç"

Veteriner Hekim Ateş Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin röntgenlerini görünce çok dramatik ve karamsar bir tabloyla karşılaştığını söyledi.

Kurşunlardan birinin omurganın içine saplanarak Şirin'i yürümesini engellediğini anımsatan Barut, ayaklarında kıpırdanma olması üzerine hemen müdahale edilirse küçük de olsa bir şansı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Omurgasına saplanan ve omuriliği ezen kurşunu başarılı bir operasyonla çıkardıklarını belirten Barut, "O inanılmaz bir köpek. Ameliyatından 6 gün sonra ayakta durmaya başladı. Sonra küçük küçük adımlar atmaya başladı ve 2 hafta içinde kendisi ayağa kalkarak yürür hale geldi. Bu mucizevi bir sonuç. Keşke bütün dramatik hikayeler böyle mutlu sonlarla bitse. Şirin hepimiz için hem gurur hem de mutluluk kaynağı oldu." diye konuştu.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı da Şirin'in çok dirençli olduğunu ve onun hayata tutunma azmine destek olduklarını dile getirdi.

Paçalı, Şirin'in 20 gün önce sürünerek girdiği kapıdan yürüyerek ayrılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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