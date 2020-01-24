İstanbul'da silahla vurulan "Şirin" adlı köpek sağlığına kavuştu

Kurşunlardan birinin omurganın içine saplanarak Şirin'i yürümesini engellediğini anımsatan Barut, ayaklarında kıpırdanma olması üzerine hemen müdahale edilirse küçük de olsa bir şansı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Veteriner Hekim Ateş Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin röntgenlerini görünce çok dramatik ve karamsar bir tabloyla karşılaştığını söyledi.

Omurgasına saplanan ve omuriliği ezen kurşunu başarılı bir operasyonla çıkardıklarını belirten Barut, "O inanılmaz bir köpek. Ameliyatından 6 gün sonra ayakta durmaya başladı. Sonra küçük küçük adımlar atmaya başladı ve 2 hafta içinde kendisi ayağa kalkarak yürür hale geldi. Bu mucizevi bir sonuç. Keşke bütün dramatik hikayeler böyle mutlu sonlarla bitse. Şirin hepimiz için hem gurur hem de mutluluk kaynağı oldu." diye konuştu.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı da Şirin'in çok dirençli olduğunu ve onun hayata tutunma azmine destek olduklarını dile getirdi.

Paçalı, Şirin'in 20 gün önce sürünerek girdiği kapıdan yürüyerek ayrılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

