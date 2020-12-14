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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

14.12.2020 06:58 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın bitmesiyle yollarda hareketlilik başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.

İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Trafik ekiplerinin gece saatlerinde Merter’de trafik akışını tek şeride düşürerek gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Kısıtlama sonrası araçların trafiğe katılımı ve vatandaşların metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya başladığı E-5 Karayolu’ndan görüntülendi.

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ANKARA YASAĞA UYDU

Ankara'da da koronavirüsle mücadele kapsamında 11 Aralık'ta saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'i gösterdiğinde sona erdi. 56 saat süren kısıtlama süresince Ankara'nın meydanları ve sokakları boş kaldı. Kentin belirli noktalrında uygulama yapan emniyet güçleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten cezai işlem uyguladı.

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Uygulamanın saat 05.00'te bitmesiyle yollar trafiğe açıldı. Ankaralıların, işe gitmek için yollara çıktığı, yollarda kalabalık araçların olduğu gözlemlendi.

(İHA-DHA)

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