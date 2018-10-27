İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin, "Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin açılışında Erdoğan'ın konuşmasının kısa bir bölümü basına açıldı.

Açılış konuşmasında, liderleri Türkiye'de ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. Suriye, Sayın Putin ile istişarelerimizde en öncelikli konular arasında yer alıyor. Sayın Macron ve Sayın Merkel'le de yakın temasta olmaya, kendilerini süreç hakkında bilgilendirmeye daima özen gösterdik." diye konuştu.

