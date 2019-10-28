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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 15 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 15 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MLKP terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, geçen haftalarda Tunceli kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen iki terör örgütü mensubunun Sultangazi'de gerçekleşen ve örgüt propagandasına dönüşen cenazesine katıldıkları tespit edilen şahıslara yönelik, 15 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda H.Y, E.T, E.G, Y.A, D.İ, G.T, E.S, Ç.B, A.A adlı 9 şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol operasyon terör

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