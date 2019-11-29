HABER

İstanbul'da uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:48 | Son Güncelleme

Operasyonda, 5 kilo 523 gram esrar, 2 kilo 210 gram bonzai, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 31 mermi, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıgıyasettin Mahallesi'nde bazı kişilerin uyuşturucu sattığı ve uyuşturucuları bir depoda sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede uygulama yapan ekipler, söz konusu depoya sık sık girip çıkan Doğan K, Hidayet A. ve Tamer A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında, 3,1 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 860 lira, 10 avro ve 20 dolar bulundu. Depoda yapılan aramada da 5 kilo 520 gram esrar, 2 kilo 210 gram bonzai, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 31 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Adalet Bakanı Gül: “İzmir’de o eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır”Adalet Bakanı Gül: “İzmir’de o eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır”
Şehit Furkan Yılmaz'ı binler uğurladıŞehit Furkan Yılmaz'ı binler uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN'dan STOP'un ilk teslimatı tamam, ülkeler sırada

ASELSAN üretti, ülkeler sıraya girdi

Odun keserken kendi boğazını kesti

Ağaç motoru ile kendi boğazını kesti

Güzel haber! Koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

Türkiye'de sadece 108 tane var!

Okulda skandal iddia! Öğretmen 9 yaşındaki öğrencisini hastanelik etti

Okulda skandal iddia! Öğrenci hastanelik oldu

Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama (Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl?)

Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama

Gaziantep'teki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.