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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. İstanbul'da sabah erken saatlerden bu yana aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura yakalananlar duraklara ve saçak altlarına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan uyarıda, "24.07.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri (Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul'un Avrupa Yakasının batı kesimlerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer almıştı.

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