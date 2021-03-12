HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da ’yasadışı bahis’ soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul’da ’yasadışı bahis’ soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

12.03.2021 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ’yasadışı bahis’ suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ’yasadışı bahis’ suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda yapılan teknik, fiziki takipler ve bankalar ile yapılan yazışmalar sonucunda toplanan delillerle, ’yasadışı bahis’ suçunu işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyesi 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kuran şüphelilerin bahis organizasyonunda elde edilen gelirleri nakit olarak hesaplardan çektiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırdığı tespit edildi. Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığının öğrenildiği soruşturmada, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yaptıkları, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri, bahis organizasyondan yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri tespit belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Ağrı'da korkutan depremAğrı'da korkutan deprem
Sad suresinin meali ve faziletleriSad suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Türkiye'den kritik F-35 hamlesi

Türkiye'den kritik F-35 hamlesi

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Mavi kategorilerdeki illerde maske yasağı kalktı mı? Düşük riskli illerde maske takılmıyor mu?

Düşük riskli illerde maske yasağı kalktı mı?

Antalya'da tepki çeken proje sonrası yeni öneri: 'Falezlerı ışıklandırmayın, trafiğe kapatın'

Falezlerle ilgili tepki çeken proje yerine yeni öneri

Son dakika koronavirüs genelgesi! Sağlık Bakanlığı yayımlandı: Yüz yüze eğitimin başladığı yerler ve kamusal alanlarla ilgili yeni kararlar

Mutasyonlu virüse karşı yeni genelge!

Son Dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

En güzel Cuma mesajları | Hareketli Cuma mesajları yeni resimli mesajların yerini alıyor (12 Mart)

İşte En güzel Cuma mesajları

Son Dakika: Ağrı'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Ağrı'da korkutan deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.