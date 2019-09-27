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İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:10 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha İstanbul genelinde farklı noktada gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha
İstanbul genelinde farklı noktada gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri destek verirken, hassas burunlu köpekler de görev aldı.
İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak 17'inci "Yeditepe Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Maltepe Gülsuyu Köprüsü, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğü, trafik, motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğini sağladığı denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Aynı zamanda cadde üzerinden geçen minibüsler ve ticari taksiler kontrol edildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlardaki aramalarda görev aldı.

Görüntü Dökümü:
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Beşiktaş, Maltepe ve Küçükçekmece'den;
-Ekiplerinin araçları durdurması
-Ekiplerinin araçları araması
-Ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması
-Üst aramaları
-Çevre güvenliğini alan özel harekat polisleri
-Denetimlere destek veren polis helikopteri
-Polis köpeğinin arama yapması
-Genel ve detay

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