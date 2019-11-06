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İstanbul'da yerli ve milli temizlik ürünü "Boron"un lansmanı yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da yerli ve milli temizlik ürünü "Boron"un lansmanı yapılacak

SİNAN USLU - Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü Boron'un lansmanı bu hafta İstanbul'da yapılacak.

Türkiye'nin ilk ve tek doğal mineralli temizlik ürünü Boron'un, tanıtımı ocak ayında gerçekleştirilmişti.

İçinde kimyasal ve petrol türevi bulundurmayan toz ve sıvı halde tüketiciye sunulacak Boron'un İstanbul tanıtımı ise 8 Kasım Cuma günü saat 10.00'da düzenlenecek programla yapılacak.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron temizlik ürünümüze gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yerli ve milli ürünümüz Boron, raflarda yerini aldığı günden bugüne büyük ilgi gördü. Boron'a olan talep üretimden fazlaydı ve biz de buna ayak uydurarak üretim kapasitemizi artırdık." diye konuştu.

Bor ve borlu ürünlerin temizlik sektöründe kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu Eti Maden tarafından üretilen Boron, bordan elde edilen boraks, bitkisel sabun, soda aktif oksijen ve benzeri tamamen doğal maddelerden oluşuyor.

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