HABER

İstanbul'daki bombalı saldırının firari sanığı Van'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL Şişli'de 13 yıl önce Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Veysel Dereli, 2 gün önce Van'da bir iş yerine girdiği sırada yakalandı.

İstanbul'daki bombalı saldırının firari sanığı Van'da yakalandı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- İSTANBUL Şişli'de 13 yıl önce Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Veysel Dereli, 2 gün önce Van'da bir iş yerine girdiği sırada yakalandı. Dereli, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine konuldu.
İstanbul Şişli İlçesi Büyükdere Caddesi Maslak'ta bulunan Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna 2005 yılında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının sanıklarından olan Veysel Dereli, yargılandığı davada 4.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra denetimli serbestlik getirilerek salıverildi. Davada 2012 yılında karar çıktı ve Dereli, 'PKK terör örgütüne üye dlma' suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte olduğu bilgisini aldıkları Veysel Dereli'nin yakalanması için çalışma başlattı. Dereli'nin 2 gün önce İpekyolu ilçesindeki bir işyerine girdiği tespit edildi. Ekipler iş yerine düzenledikleri operasyonla Dereli'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dereli, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunup, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Kendi imkanlarıyla bağlattıkları kanalizasyon 10 yıl dayandıKendi imkanlarıyla bağlattıkları kanalizasyon 10 yıl dayandı
Alanya'da ocak ayında sörf keyfiAlanya'da ocak ayında sörf keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yıldır çocuklarını sadece haczederek görebiliyor

9 yıldır çocuklarını sadece haczederek görebiliyor

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Kahramanmaraş'ta şoke eden olay! Marketten aldığı pet şişedeki suyun rengi değişti

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...

Şişli'deki bombalı araçlı saldırının şüphelisi 14 yıl sonra Van’da yakalandı

O bombacı 14 yıl sonra Van’da yakalandı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.