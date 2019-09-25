İstanbul’daki denetimde sigara içerken yakalanan sürücüler arasında ilginç diyalog

Hacıosman’da trafik ekipleri tarafından özel araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamada, araçta sigara içerken yakalanan sürücülere 153 lira idari para cezası uygulandı. Yakalandıktan sonra camdan sigarasını yere atan sürücü ile uzak bir mesafe sigara içtiğini söyleyen diğer bir sürücünün arasında yaşanan, “Geriye doğru 3-4 tane polis var. Hiç dikkat etmedin mi?” diyaloğu dikkat çekti.

İstanbul’da trafik ekipleri, yeni uygulama kapsamında özel araçlarda sigara uygulaması gerçekleştirildi. Sarıyer Hacıosman Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, güzergah üzerinde oluşturdukları noktalarda da trafikte sigara içen sürücüleri tespit etti. Telsiz yoluyla uygulama noktasına bilgi verilmesi suretiyle, yasağı ihlal eden sürücüler tek tek durduruldu. Direksiyon başında sigarayla yakalanan sürücülere Kabahatler Kanunun 39. maddesine göre 153 lira idari para cezası kesildi. Yasaktan haberdar olmayan sürücüler, durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“Nefes aldığım için de ceza kessinler”

Sigara içerken yakalanan ancak camdan aşağıya atan sürücü Samet Can Kaçan, “Kendi arabamda içilmesine izin verilmemesi çok saçma, bu benim şahsi aracım, kendi paramla aldığım araç. İçebilmem lazım yani. Kendi arabamda sigara içtiğim izin ceza kesiyorlarsa, nefes aldığım için de ceza kessinler de tam olsun. Gerçekten saçma, kurallara karşı saygımız sonsuz ama bunun içinde sigara yazılmaması lazım. Toplumsal yerlerde içilmemesi gerekiyor ama onun dışındakileri karışılmaması gerekir” dedi.