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İstanbul'daki denetimlerde yaklaşık 10 ton etil alkol ele geçirildi

03.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 10 ton etil alkol ele geçirildi.

İstanbul'daki denetimlerde yaklaşık 10 ton etil alkol ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımlarıyla sahte alkol kullanımı kaynaklı ölüm olaylarının önüne geçilebilmesi ve yaklaşan yılbaşı dolayısıyla alınacak tedbirler kapsamında 190 ekip ve 414 personel ile 568 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde 2 alkollü içki imalathanesi tespit edildi.

Ekiplerin denetlediği Kasımpaşa’daki bir depoda bidonlara konulmuş yaklaşık 7,5 ton etil alkol ele geçirildi. Baskında ayrıca sıvının etil alkol olduğunun anlaşılmaması için bidonlara yapıştırılmak üzere hazırlanmış şömine yakıtı etiketleri de bulundu.

Denetimlerde toplamda 10 tona yakın etil alkol, 417 dolu kaçak içki şişesi, 5656 boş içki şişesi, 133 adet alkol kiti/aroması, 403 paket gümrük kaçağı sigara, 6720 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 1 kumar makinesi ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde 2 kişi gözaltına alınırken, 13 kişi hakkında adli, 9 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Ayrıca 2 ruhsatsız iş yeri tespit edilerek yasal işlemler başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul etil alkol

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