HABER

İstanbul'daki İranlı cinayeti:  11 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de İran uyruklu Masous Molavi Vardanjani öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ'de İran uyruklu Masous Molavi Vardanjani öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 11 kişi adliyeye sevk edildi. Şişli'de 14 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda yolda yürüyen Masous Molavi Vardanjani, yanına yaklaşan bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Masous Molavi Vardanjani'nin eski bir İran ajanı olduğu ve muhalif olduğu için öldürüldüğü iddia edilmişti.
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulvahap K. ile ona yardım eden 4 kişi gözaltına alınmıştı. Polisin yaptığı çalışma sonucu bu kişilere yardım ve yataklık yapan silah ve kalacak yer temin ettikleri iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Sorguları tamamlanan 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılarak, sağlık kontrolü için önce Şişli Etfal Araştırma hastanesine ardından da Çağlayan Adalet sarayına sevk edildi. Olayın soruşturma aşamasının Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerden bir çoğunun olayla ilgili bir bağlantılarının olmadığını söylediği öğrenildi. Olayın Uluslararası boyutu olan bir cinayet olduğu öğrenilirken, sebebi konusunda bir açıklama yapılmadı. Bir süre önce Türkiye'ye gelen Masous Molavi Vardanjani'nin Telegram haberleşme platformu üzerindeki video kanalından İran'la ilgili haberler veriyordu. Amerika da yapay zeka konusunda eğitim aldığı öğrenilen Masous Molavi Vardanjani'nin İran askeri istihbaratının gerçekleştirdiği bir çok projede çalıştığı iddia edilmişti.

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Türk bayrağını öpen Nadire nineyi, belediye başkanı makamında ağırladıTürk bayrağını öpen Nadire nineyi, belediye başkanı makamında ağırladı
Komutan ve askerler 39 yıl sonra tekrar içtima aldıKomutan ve askerler 39 yıl sonra tekrar içtima aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliyeye böyle götürüldüler

Mardin'de ihbara giden polis ekibine hain tuzak! 2 memur yaralı

İhbara giden polise hain tuzak!

Bakanlık açıkladı! 12. kara devriyesi yapıldı

Bakanlık açıkladı! 12. kara devriyesi yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.