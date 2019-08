İstanbul'daki Liverpool-Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'a tepki büyüyor

#DeliMiNeSanaYakışmadı, Twitter'da SuperCup etiketinden sonra en çok paylaşılan etiket olurken çok sayıda kişi ünlü YouTuber'a, "Kanalına takipçi kazanmak için ülkeni rezil ettin" suçlamasında bulundu.

#DeliMiNeSanaYakışmadı etiketinin ardından Fester Abdü'ye "10 milyon TL ceza verilsin" ifadesinin geçtiği #10MilyonTLCezaVerilsin etiketi ise en çok paylaşılan üçüncü etiket oldu.

'Türkiye'nin imajını kötüledin'

Kaan Kutsal adındaki Twitter kullanıcısı, "Gereksiz bir Youtuber karakterinin an be an çöküşü. Sen Youtube'dan para kazanacaksın diye bu ülkeyi rezil etmeye ne hakkın var? Böyle boş, kendine bile hayrı olmayacak karakterlere prim sağlamadığın için teşekkürler duyarlı insanlar" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/kutsalkaan/status/1161743335104626688?s=20

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu kanalın takibinin bırakılması çağrısında bulunurken kimileri ise kanalı engellediklerine dair görüntüleri paylaştı.

Furkan Süzen adındaki Twitter kullanıcısı ise, "Delimine en sevdiğim kanallardan biriydi, eğlenceli içerikleri vardı ama son yaptığın hiç yakışmadı Fester Abdü gerçekten Türkiye'nin imajını kötüledin" mesajını paylaştı.