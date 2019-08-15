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İstanbul'daki Liverpool-Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'a tepki büyüyor

15.08.2019 00:29 | Son Güncelleme

Süper Kupa finalinde İstanbul'da karşıya gelen iki İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea arasındaki maç sırasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi Fester Abdü'ye sosyal medyada yoğun bir tepki gösteriliyor. Abdü'ye "Türkiye'nin imajına zarar verdiği" tepkisi yöneltilirken YouTube kanalının takibinin bırakılması için kampanya başlatıldı.

İstanbul'daki Liverpool-Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'a tepki büyüyor

UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'daki Beşiktaş Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen iki İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea arasındaki maç sırasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi Fester Abdü'ye sosyal medyada yoğun bir tepki gösteriliyor.

Maçın yaklaşık 14'üncü dakikasında taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atlayan, saha içinde koştuktan sonra Liverpool ceza sahasına giren, ancak kaleye gelemeden görevliler tarafından dışarı çıkarılan taraftarın "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalında videolar üreten Fester Abdü olduğu ortaya çıktı.

Maçı Türkiye'den izleyen çok sayıda kişi, Abdü'ye bu davranışından ötürü tepki göstererek "Deli Mi Ne?" adlı kanalını takipten çıkarmaya başladı.

Maç başlamadan önce 4,6 milyon kişiden fazla takipçisi olan ve videoları milyonlarca kez izlenenen Fester Abdü'nün "Deli Mi Ne?" adlı kanalındaki takipçi sayısı hızla düşmeye başlayarak 4 milyon 571 bin kişiye kadar indi.

Sosyal medyada bu kanalın takibini bırakan kişilerin paylaştıkları videolar hızla paylaşılmaya başlandı.

#DeliMiNeSanaYakışmadı, Twitter'da SuperCup etiketinden sonra en çok paylaşılan etiket olurken çok sayıda kişi ünlü YouTuber'a, "Kanalına takipçi kazanmak için ülkeni rezil ettin" suçlamasında bulundu.

#DeliMiNeSanaYakışmadı etiketinin ardından Fester Abdü'ye "10 milyon TL ceza verilsin" ifadesinin geçtiği #10MilyonTLCezaVerilsin etiketi ise en çok paylaşılan üçüncü etiket oldu.

'Türkiye'nin imajını kötüledin'

Kaan Kutsal adındaki Twitter kullanıcısı, "Gereksiz bir Youtuber karakterinin an be an çöküşü. Sen Youtube'dan para kazanacaksın diye bu ülkeyi rezil etmeye ne hakkın var? Böyle boş, kendine bile hayrı olmayacak karakterlere prim sağlamadığın için teşekkürler duyarlı insanlar" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/kutsalkaan/status/1161743335104626688?s=20

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu kanalın takibinin bırakılması çağrısında bulunurken kimileri ise kanalı engellediklerine dair görüntüleri paylaştı.

Furkan Süzen adındaki Twitter kullanıcısı ise, "Delimine en sevdiğim kanallardan biriydi, eğlenceli içerikleri vardı ama son yaptığın hiç yakışmadı Fester Abdü gerçekten Türkiye'nin imajını kötüledin" mesajını paylaştı.

Erva adındaki bir Twitter kullanıcısı ise "Kanala malzeme çıksın diye koskoca organizasyonun içine ettin de eline ne geçti, ülkeyi rezil etmekten başka hiçbir işe yaramadın çok yazık" ifadesini kullandı.

https://twitter.com/ervvae/status/1161742353016807425?s=20

Selim adındaki kullanıcı ise "219 ülkede canlı yayınlanan bir maçta ülkemize büyük bir prestij kazandırıyorken bir youtuber çıkıp kendi kanalına video çekmek, prim yapmak için ülkesine büyük zarar veriyor bravo sana" yorumunda bulundu.

https://twitter.com/poxy1907/status/1161743122050760709?s=20

Milli takımın reklam filminde oynadı

Fester Abdü'ye aynı zamanda daha önce 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesi A Erkek Basketbol Türkiye Milli Takımı'nın reklamında oynamasından ötürü de tepki gösterildi.

https://www.youtube.com/watch?v=H4RskGGG3F4

Süper Kupa maçı öncesinde UEFA'nın Türkiye'nin tanıtımını resmi kanalları üzerinden yapması büyük ilgi çekmiş, maçın İstanbul ekonomisine yaklaşık 100 milyon euro katkı sağlanmasının beklendiği ifade edilmişti.

https://twitter.com/UEFA/status/1161536921593614337?s=20

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