İstanbul'daki Liverpool-Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber'a tepki büyüyor

Maç başlamadan önce 4,6 milyon kişiden fazla takipçisi olan ve videoları milyonlarca kez izlenenen Fester Abdü'nün "Deli Mi Ne?" adlı kanalındaki takipçi sayısı hızla düşmeye başlayarak 4 milyon 571 bin kişiye kadar indi.

Maçı Türkiye'den izleyen çok sayıda kişi, Abdü'ye bu davranışından ötürü tepki göstererek "Deli Mi Ne?" adlı kanalını takipten çıkarmaya başladı.

Maçın yaklaşık 14'üncü dakikasında taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atlayan, saha içinde koştuktan sonra Liverpool ceza sahasına giren, ancak kaleye gelemeden görevliler tarafından dışarı çıkarılan taraftarın "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalında videolar üreten Fester Abdü olduğu ortaya çıktı.

UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'daki Beşiktaş Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen iki İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea arasındaki maç sırasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi Fester Abdü'ye sosyal medyada yoğun bir tepki gösteriliyor.

#DeliMiNeSanaYakışmadı, Twitter'da SuperCup etiketinden sonra en çok paylaşılan etiket olurken çok sayıda kişi ünlü YouTuber'a, "Kanalına takipçi kazanmak için ülkeni rezil ettin" suçlamasında bulundu.

#DeliMiNeSanaYakışmadı etiketinin ardından Fester Abdü'ye "10 milyon TL ceza verilsin" ifadesinin geçtiği #10MilyonTLCezaVerilsin etiketi ise en çok paylaşılan üçüncü etiket oldu.

'Türkiye'nin imajını kötüledin'

Kaan Kutsal adındaki Twitter kullanıcısı, "Gereksiz bir Youtuber karakterinin an be an çöküşü. Sen Youtube'dan para kazanacaksın diye bu ülkeyi rezil etmeye ne hakkın var? Böyle boş, kendine bile hayrı olmayacak karakterlere prim sağlamadığın için teşekkürler duyarlı insanlar" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/kutsalkaan/status/1161743335104626688?s=20

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu kanalın takibinin bırakılması çağrısında bulunurken kimileri ise kanalı engellediklerine dair görüntüleri paylaştı.

Furkan Süzen adındaki Twitter kullanıcısı ise, "Delimine en sevdiğim kanallardan biriydi, eğlenceli içerikleri vardı ama son yaptığın hiç yakışmadı Fester Abdü gerçekten Türkiye'nin imajını kötüledin" mesajını paylaştı.