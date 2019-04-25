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İstanbul'daki sandık kurullarının oluşumuyla ilgili iddialar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:28 | Son Güncelleme

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarınca görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanları olduğunun tespit edildiğini bildirdi

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarınca görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanları olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Recep Özel, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itirazda dile getirdikleri bir iddialarının da sandık kurullarının oluşturulmasına dair tespit edilen usulsüzlükler olduğunu hatırlattı.

İlgili kanun gereği sandık başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi gerektiğini, sandık kurulu üyelerinin nasıl belirleneceğinin de kanunda belli olduğunu ifade eden Özel, bu düzenlemelere aykırı olarak bazı sandık başkanları ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanların arasından belirlendiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarından alınan sandık kurulu başkan ve üyelerine ilişkin listeleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştı.

Özel, listede görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin arasında kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanlarının olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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