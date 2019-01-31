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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Sultanbeyli ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda ele geçirilen 850 kilogram eroin basın mensuplarına sergilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 850 kilogram eroin, emniyet yerleşkesinin bahçesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucunun bir şebeke tarafından piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında dün, Sultanbeyli ve Sarıyer'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Sultanbeyli'deki depoda yapılan aramada, sumak çuvalları içerisinde 600 kilogram, Sarıyer'deki lüks bir rezidansın otoparkında bulunan aracın içerisinde de 250 kilogram eroin ele geçirildi.

Şebekenin, kiraladıkları lüks araçlarla eroinleri Sarıyer'deki rezidansa getirdiği ve dağıtımı bu adresten yaptığı öğrenildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve el konulan lüks araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

Konuyu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda duyurmuştu.

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