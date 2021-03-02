İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu getiren 2 şahıs tutuklandı

İstanbul’dan Antalya’ya araba ile uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifresi için çalışma başlattı. U.Y. ve A.G.G. isimli şahısların araç ile İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde getirecekleri ve piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler elde etti. Gelen bilgileri değerlendiren ekipler, bahse konu aracı Döşemealtı uygulama noktasında durdurmak istedi. Araç durmayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araç içerisinden bir şey fırlatıldığı görüldü. Araç Akdeniz Bulvarı üzerinde durdurulurken, araç içerisinden atılan madde incelendiğinde toplam 2 kilo 160 gram kokain maddesi olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet dolu fişek ve U.Y. isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve şarjöre takılı vaziyette 12 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili U.Y. ve A.G.G. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler U.Y. ve A.G.G. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

