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İstanbulkart'ta yeni dönem! Yetersiz bakiye ile ulaşım yapılabilecek

14.06.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da milyonlarca kişinin ulaşım için kullandığı İstanbulkart'ta yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında, İstanbulkart sahiplerinin eksi bakiye ile yolculuk yapabilmesi kararı alındı. İBB Meclisi ayrıca mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışına da onay verdi.

İstanbulkart'ta yeni dönem! Yetersiz bakiye ile ulaşım yapılabilecek

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi. Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Bahçelievler, Kartal, Pendik ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verdi.

Beşiktaş'taki açık otoparkın İstanbul Merkez Komutanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi kabul edildi. Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinin, tahsis süresinin bitmesinin ardından Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünce kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin uzatılması kararlaştırıldı.

YETERSİZ BAKİYEYLE ULAŞIM HAKKI

İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı. (AA)

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