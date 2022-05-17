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İstanbullular dikkat! Bazı yollar 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle trafiğe kapalı olacak

17.05.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yolların kapalı olacağını duyurdu. Açıklamada bugün, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında bazı yolları trafiğe kapatılacağı duyurulurken, alternatif güzergahlar verildi.

İstanbullular dikkat! Bazı yollar 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Öğrenci grubunun geçişi sırasında kapatılacak yollar; Rıhtım Caddesi, (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım) Rıhtım Sokak - Albay Faik Sözdener Caddesi, (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu- General Asım Gündüz Caddesi, (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım)
Alternatif güzergâhlar; Mühürdar Caddesi, Moda Caddesi (DHA)

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