HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbullular dikkat: Birçok vapur seferi iptal edildi! Şehir Hatları AŞ: İkinci bir duyuruya kadar gerçekleşmeyecek

İstanbullular dikkat: Birçok vapur seferi iptal edildi! Şehir Hatları AŞ: İkinci bir duyuruya kadar gerçekleşmeyecek

26.11.2023 09:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da fırtına ve sağanak vapur seferlerini de etkiledi. Birçok vapur seferi iptal edildi.

İstanbullular dikkat: Birçok vapur seferi iptal edildi! Şehir Hatları AŞ: İkinci bir duyuruya kadar gerçekleşmeyecek

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

"Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Adalar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerinin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğramaları, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerinin Ortaköy İskelesi uğraması, Bostancı-Adalar (Ring), Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan, Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri."

2021_11_ist30-3-

Açıklamada, 07.00 Bostancı-Adalar-Kabataş, 07.05 Büyükada-Bostancı, 07.45 Bostancı-Adalar ve 07.30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı vapur seferinin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ili işaret etti, tarih verip uyardı: 'Büyük bir deprem olabilir'O ili işaret etti, tarih verip uyardı: 'Büyük bir deprem olabilir'
Yargıtay'dan emsal haciz kararı! 'Ancak dörtte biri haczedilebilir'Yargıtay'dan emsal haciz kararı! 'Ancak dörtte biri haczedilebilir'
Çatılar havada uçuşuyor! Türkiye fırtınaya uyandıÇatılar havada uçuşuyor! Türkiye fırtınaya uyandı
Anahtar Kelimeler:
Fırtına vapur
En Çok Okunan Haberler
Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Kara para aklama yöntemlerinde kullanılan o sistemi açıkladı!

Kara para aklama yöntemlerinde kullanılan o sistemi açıkladı!

Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Ölü ve yaralılar var

Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Ölü ve yaralılar var

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

Komşuda alarm! 'Acil' koduyla herkese mesaj gönderildi: Sokağa çıkmayın

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.