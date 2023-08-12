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İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece başlıyor

12.08.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Galata Köprüsü'nde yapılacak derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece yarısı itibarıyla başlayacak. Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca iki etaplı gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, köprüdeki trafik akışı alternatif güzergahlarla yapılacak.

İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece başlıyor

Galata Köprüsü'ndeki çalışmanın 20 gün sürecek birinci etabında, bu gece saat 00.00 itibarıyla Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar, Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Böylece Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.

Daha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etapta ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak. Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağı'nı takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.

Tramvay seferleri, söz konusu çalışmadan etkilenmeyecek. Otobüs seferleri ise belirlenen geçici güzergahlardan yapılacak.

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DEPREME DİRENCİ ARTIRILACAK

Bakım çalışması kapsamında, 1994'te inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'ndeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişteki asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı tespit edilen köprüde, hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.

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Çalışmalarda, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülüp yenilenecek.

Planlanan çalışmalar ile Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrünün uzatılması ve olası bir depreme karşı direncinin artırılması hedefleniyor. (AA)

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Galata Köprüsü

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