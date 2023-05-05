İstanbullular dikkat o yollar kapalı! İstanbul'da 7 Mayıs 2023 Pazar hangi yollar kapalı, neden? Yollar saat kaçta açılacak?

7 Mayıs Pazar trafiğe kapalı yollar listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar evden çıkmadan önce 7 Mayıs Pazar günü hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? sorularını araştırıyor. İşte kapalı yollar ile ilgili detaylar...

İSTANBUL'DA 7 MAYIS 2023 PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, trafik akışının aksamaması için saat 07.00 itibarıyla, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergahlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.



