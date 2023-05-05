HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbullular dikkat o yollar kapalı! İstanbul'da 7 Mayıs 2023 Pazar hangi yollar kapalı, neden? Yollar saat kaçta açılacak?

İstanbullular dikkat o yollar kapalı! İstanbul'da 7 Mayıs 2023 Pazar hangi yollar kapalı, neden? Yollar saat kaçta açılacak?

05.05.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Mayıs Pazar günü kapalı olan yollar hakkında araştırmalar hız kazandı. Pazar günü Cumhur İttifakı Mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kullanıcılar hangi yolların kapanacağını ve alternatif yolları merak ediyor. Peki, İstanbul'da 7 Mayıs 2023 Pazar hangi yollar kapalı, neden? Yollar saat kaçta açılacak?

İstanbullular dikkat o yollar kapalı! İstanbul'da 7 Mayıs 2023 Pazar hangi yollar kapalı, neden? Yollar saat kaçta açılacak?

7 Mayıs Pazar trafiğe kapalı yollar listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar evden çıkmadan önce 7 Mayıs Pazar günü hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? sorularını araştırıyor. İşte kapalı yollar ile ilgili detaylar...

İSTANBUL'DA 7 MAYIS 2023 PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, trafik akışının aksamaması için saat 07.00 itibarıyla, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

806x378-istanbulda-pazar-gunu-kapali-olacak-yollar-aciklandi-iste-uskudar-ve-maltepedeki-guzergahlar-1652548727797

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergahlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması
Mitingde dikkat çeken anlar! Mikrofonu gencin elinden aldı: Kerata yakacak şimdi burayıMitingde dikkat çeken anlar! Mikrofonu gencin elinden aldı: Kerata yakacak şimdi burayı
Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Parti'den YSK çıkışı...Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Parti'den YSK çıkışı...
Anahtar Kelimeler:
Cumhur İttifakı

En Çok Okunan Haberler

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Banka maaş promosyonunda çarpıcı veri! Şikayetler yüzde 287 arttı

Banka maaş promosyonunda çarpıcı veri! Şikayetler yüzde 287 arttı

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'

Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.