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İstanbullular en çok domates aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında bir haftada satılan sebzenin bilançosu açıkladı - Buna göre, 34 ilçe ve 50 yerde hizmet veren tanzim satış noktalarında bir haftada 2 bin 510 ton sebze satıldı - Domates, bin 200 tonla en çok satılan sebze olurken, onu 674 tonla patates ve 343 tonla soğan izledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerde bir hafta önce hizmet vermeye başlayan tanzim satış noktalarında, 2 bin 510 ton sebzenin satıldığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat günü itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışların ilk haftasında, 2 bin 510 ton sebze satışı gerçekleşti. İstanbullular en çok domates satın aldı. Bir hafta içinde bin 200 ton domates, 673 ton patates, 354 ton soğan, 106 ton ıspanak, 79 ton çarliston biber, 38 ton salatalık, 32 ton sivri biber ve 28 ton patlıcan vatandaşa satıldı.

Tanzim noktalarında sebze satışlarının başlamasıyla sebze hallerinde ve marketlerde de fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü.

Tanzim satışları öncesi ve sonrası hallerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

Ürün4 Şubat hal satış fiyatı (lira) 8 Şubat hal satış fiyatı (lira) Domates 6 3 Çarliston biber 11 6 Sivri biber 12 8 Ispanak 6 4,5 Soğan 6 2,5 Patates 4 2,5 Patlıcan 11 5 Salatalık 6 4,5
Tanzim satışları öncesi ve sonrası marketlerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

Ürün 4 Şubat market satış fiyatı (lira) 8 Şubat market satış fiyatı (lira) Domates 6 3,5 Çarliston biber 15 8 Sivri Biber 14 8 Soğan 5 3,5 Patates 5 3,5 Patlıcan 12 5,5 Salatalık 7 5 Ispanak 10 5,5İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu tanzim satış noktalarında ise domates 3, patates 2, soğan 2, patlıcan 4,5, salatalık 4,5, ıspanak 4,5, çarliston biber 6 ve sivri biber 6 liradan satılıyor.

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