"İstanbul'un geleceği için, herkesten destek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "HDP aday göstermediğine göre HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum." dedi.

Binali Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, gazetecilerle Hıdiv Kasrı'nda bir araya gelerek kampanya sürecini değerlendirdi.

Şehrin geleceği için İstanbullu kimliğini oluşturmanın çok önemli olduğuna işaret eden Yıldırım, "'İstanbul benim ortak paydam' diyerek kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yönetim sürdüreceğiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul'un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP'ye oy verenler de dahil. Benim dediğim şu: HDP aday göstermediğine göre, HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.