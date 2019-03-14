İstanbul Öykü Festivali hakkında açıklamalarda bulunan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul'u edebiyatın vazgeçilmezi olarak nitelendirerek, "Usta öykücülerin eserlerine baktığımızda bizi hemen İstanbul’un silüeti selamlar. Bu sadece dünün yazarları için değil bugünün eli kalem tutanları için de geçerlidir. Dolayısıyla öyküsü zengin olan bu şehirde öykü festivali yapmak, uzun yıllardan beri hayalimizdi. Şehrin kadim öyküsünü şehirde yaşayanlarla paylaşmak, kendi gündemini belirleyen aziz İstanbul'da gündemi edebiyata çevirmek için bu güzide festivali hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

TYB İstanbul Şubesi'nde gerçekleşecek olan 1. İstanbul Öykü Festivali'nde, 15 - 16 Mart tarihlerinde öykü türünün serüvenini, okuyucu ve yazar açısından gelişimiyle toplumdaki karşılığını analiz edecek oturumlar, kitap sergileri, imza günleri ve öykü okumaları gibi etkinlikler yer alıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğiyle bu yıl ilk defa düzenlenecek İstanbul Öykü Festivali, 15 Mart'ta başlıyor.

Festivalin en belirgin temasının İstanbul olacağını aktaran Bıyıklı, "Bütün kalabalığına ve karmaşasına rağmen, bugünün İstanbul'u ile yüklerinden ve dertlerinden arınmış yarının İstanbul'u işlenecek. Yazarlar dünyalarında hep ideal bir şehir inşa ederler. Biraz da bu idealin peşine düşeceğiz. En güzeli nasıl olması gerekirin cevabını arayacak, İstanbul'un zengin öyküsünün peşine düşeceğiz. Sait Faik'in ve Mustafa Kutlu'nun öykülerindeki İstanbul'un sokaklarında dolaşacağız. Bazen 'Ah İstanbul', bazen 'Ey İstanbul' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, İstanbul Öykü Festivali'nin birçok yönüyle ilklere imza atacağına dikkati çekerek, festivalin yıllar içinde gelenekselleşeceğini ve öykü alanında emek veren ustalara vefa duygusu yaşatarak, gençlere de edebi yürüyüşlerinde azim ve kararlılık katacağını dile getirdi.

- Öykü'nün ustaları anılacak

Festival kapsamında, alanında uzman isimlerin katılacağı oturumlar, okumalar, atölyeler, sergi ve imza etkinlikleri gerçekleşecek.

Onur konuğu usta yazar Cihan Aktaş'ın olacağı iki gün sürecek festival, 15 Mart Cuma günü saat 15.00'teki açılış konuşmalarıyla başlayacak. Başkanlığını Mahmut Bıyıklı'nın yapacağı ilk oturumda, Necip Tosun, "Türk Öyküsünün Dünü Bugünü" ve Ali Ural, "İnsan Neden Hikâye Anlatır?" üzerine konuşacak.