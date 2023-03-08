İşte 2022'nin en çok satan 10 akıllı telefonu! 'iPhone' detayı dikkat çekti...

Araştırma ve analiz şirketi Counterpoint Research'ün Küresel Aylık Telefon Modeli Satış Takibi'ne göre 2022'nin en çok satan 10 telefonu ortaya çıktı.

Listeye göre Apple, iPhone modelleriyle listenin 8 sırasını aldı.

Şirkete göre ise Apple, böylece 2022 yılında en çok satan 10 akıllı telefon listesinde sekiz sıra elde eden ilk marka oldu.

Kalan iki sıra ise Samsung tarafından alındı.

Şirketin verdiği bilgilere göre ilk 10 listesi, 2021'de olduğu gibi 2022'de de toplam küresel akıllı telefon satışlarının %19'una katkıda bulundu.

2022'NİN EN ÇOK SATAN 10 AKILLI TELEFONU

Counterpoint Research'ün derlediği bilgilere göre 2022'nin en çok satan 10 akıllı telefonu şöyle;