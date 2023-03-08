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İşte 2022'nin en çok satan 10 akıllı telefonu! 'iPhone' detayı dikkat çekti...

08.03.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir araştırma ve analiz şirketinin derlediği rapora göre, 2022 yılında en çok satan 10 akıllı telefon listesi ortaya çıktı. Şirketin derlediği listedeki 2022 yılında en çok satan 10 akıllı telefonun arasında sadece iki markanın telefonları yer aldı. Listedeki iPhone detayı ise dikkatleri üzerine çekti.

İşte 2022'nin en çok satan 10 akıllı telefonu! 'iPhone' detayı dikkat çekti...

Araştırma ve analiz şirketi Counterpoint Research'ün Küresel Aylık Telefon Modeli Satış Takibi'ne göre 2022'nin en çok satan 10 telefonu ortaya çıktı.

Listeye göre Apple, iPhone modelleriyle listenin 8 sırasını aldı.

Şirkete göre ise Apple, böylece 2022 yılında en çok satan 10 akıllı telefon listesinde sekiz sıra elde eden ilk marka oldu.

iphone 14

Kalan iki sıra ise Samsung tarafından alındı.

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Şirketin verdiği bilgilere göre ilk 10 listesi, 2021'de olduğu gibi 2022'de de toplam küresel akıllı telefon satışlarının %19'una katkıda bulundu.

2022'NİN EN ÇOK SATAN 10 AKILLI TELEFONU

Counterpoint Research'ün derlediği bilgilere göre 2022'nin en çok satan 10 akıllı telefonu şöyle;

  • iPhone 13 %5.0
  • iPhone 13 Pro Max %2.6
  • iPhone 14 Pro Max %1.7
  • Samsung Galaxy A13 %1.6
  • iPhone 13 Pro %1.6
  • iPhone 12 %1.5
  • iPhone 14 %1.4
  • iPhone 14 Pro %1.2
  • iPhone SE 2022 %1.1
  • Samsung Galaxy A03 %1.1
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