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iPhone 15 hakkında çarpıcı sızıntı! Büyük dikkat çekti...

06.03.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın eylül ayında çıkarması beklenen iPhone 15 serisi için çok konuşulacak sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak, iPhone 15 ailesinde kullanılacağı öne sürülen ön cam panellerinin sızdırıldığı iddia edildi. iPhone 15'in ön cam panellerine ilişkin bu sızıntı oldukça dikkat çekici.

Apple, herhangi bir sürpriz olmazsa iPhone 15 serisini eylül ayında lanse edecek. Şirketin şu sıralar ise iPhone 15'in üretimi için hazırlıklar yaptığı konuşuluyor. Ancak bu süre zarfında iPhone 15'in fiyatı, iPhone 15'in tasarımı ve iPhone 15'in özellikleri hakkında sızıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son bir sızıntıda yer alan iddia ise oldukça dikkat çekici bulundu.

iPHONE 15 İÇİN ÖN CAM SIZINTISI!

9to5Mac'in haberine göre, iPhone 15 serisinde kullanılacağı iddia edilen bir ön cam seti ortaya çıktı. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak görülen ShrimpApplePro, kaynaklarına dayanarak gerçek olduğunu iddia ettikleri, konuyla ilgili bir video paylaştı.

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TikTok'un Çin'deki muadili Douyin'den alındığı belirtilen videoda, üç cam panel görülüyor.

Haberde, soldaki panelin iPhone 15 Pro'ya ait gibi göründüğü belirtiliyor. Dynamic Island'lı bu panel, iPhone 14 Pro'dan fark edilir derecede daha ince çerçevelere sahip gibi görünüyor.

çerçeve

Ortadaki panelin üç panel arasında en büyüğü olduğu ise açık bir şekilde belli oluyor. Bunun da muhtemelen iPhone 15 Pro Max'te kullanılacağı iddia edilen ön cam olduğu konuşuluyor. Bu panelin üst kısımda aynı şekilde Dynamic Island bulunuyor. Ayrıca panel daha geniş ekran alanı ve daha ince çerçevelerle de dikkat çekiyor.

Son olarak, üçüncü panel. Bu panel, nispeten daha kalın çerçevelere sahip gibi görünüyor. Bu, standart iPhone 14 modellerindeki çerçeve genişliğine benziyor. Eğer bu panel iddia edildiği gibi gerçekten de iPhone 15'e aitse, bu iPhone 15 Dynamic Island ile güncellenecek ancak çerçeve genişliğinde pek bir değişiklik olmayacak demek oluyor.

Ancak bu yargıya kesin olarak varabilmemiz için bu panellerin gerçekten de iPhone 15 modellerine ait olduğunun kanıtlanması gerekiyor.


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