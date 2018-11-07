HABER

İşte 5 kameralı Nokia 9!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2018 08:55 | Son Güncelleme

Nokia yakında telefon pazarına yeni bir soluk kazandıracak olan 5 kameralı Nokia 9 modeli ile karşımıza çıkacak. Peki, 5 kameralı Nokia 9 modeli nasıl görünecek? İşte bu sorunun cevabı haberimizde.

İşte 5 kameralı Nokia 9!

HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, bir döneme damgasını vuran PureView kamera sistemine henüz geçiş yapmamıştı. Gelen bilgilere göre; zamanında 40 Megapiksel çözünürlüğü telefonlara getiren PureView teknolojisi, Nokia 9 ile tekrar hayatımıza girecek. Bugün ise 5 adet arka kameraya sahip olan Nokia 9 modeli hakkındaki ilk render görüntüleri ortaya çıktı.

5.9 inç büyüklüğünde QHD çözünürlüğünde 18:9 oranında ekran ile gelecek olan Nokia 9, gücünü Snapdragon 845 yonga seti ve tam 8 GB RAM‘den alacak. 128 GB dahili depolama birimi 4.150 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan Nokia 9, kamera sistemi ile devrim yaratacak.

Akıllı telefon pazarında 3 arka kameralı modelleri son dönemde görmeye başlamıştık. Nokia, güncele ayak uydurmak yerine fark yaratacak bir kurulum ile karşımıza çıkmayı yeğlemiş. Ancak bu tasarımsal açıdan görsel bir faciaya neden olacak gibi görünüyor.

Yayınlanan Nokia 9 render görüntüleri telefonun arka tasarımının maalesef ki çok kötü görüneceğini bizlere gösteriyor. Ancak 5 kameranın arka bölüme yerleştirmenin çok zor olduğunu bu görselliğin bu yüzden meydana geldiğini belirtelim.

Henüz Nokia 9’un kamera çözünürlükleri ve diyafram aralıkları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bakalım Nokia 5 adet kameraya nasıl görevler verecek?

İlgili videoyu izlemek ve görselleri görmek için buraya tıklayınız

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Honor 8X Türkiye fiyatı ile çok konuşulacak!Honor 8X Türkiye fiyatı ile çok konuşulacak!
Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkıyor?Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokia nokia 9

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Android 9.0 Pie için düğmeye bastı!

Samsung Android 9.0 Pie için düğmeye bastı!

Honor 8X Türkiye fiyatı ile çok konuşulacak!

Honor 8X Türkiye fiyatı ile çok konuşulacak!

Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkıyor?

Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkıyor?

Fortnite Mobile 60 FPS desteğine kavuşuyor!

Fortnite Mobile 60 FPS desteğine kavuşuyor!

Google Pixel 3 sorunlar ile boğuşuyor!

Google Pixel 3 sorunlar ile boğuşuyor!

watchOS 5.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

watchOS 5.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.