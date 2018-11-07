İşte 5 kameralı Nokia 9!

HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, bir döneme damgasını vuran PureView kamera sistemine henüz geçiş yapmamıştı. Gelen bilgilere göre; zamanında 40 Megapiksel çözünürlüğü telefonlara getiren PureView teknolojisi, Nokia 9 ile tekrar hayatımıza girecek. Bugün ise 5 adet arka kameraya sahip olan Nokia 9 modeli hakkındaki ilk render görüntüleri ortaya çıktı.

5.9 inç büyüklüğünde QHD çözünürlüğünde 18:9 oranında ekran ile gelecek olan Nokia 9, gücünü Snapdragon 845 yonga seti ve tam 8 GB RAM‘den alacak. 128 GB dahili depolama birimi 4.150 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan Nokia 9, kamera sistemi ile devrim yaratacak.

Akıllı telefon pazarında 3 arka kameralı modelleri son dönemde görmeye başlamıştık. Nokia, güncele ayak uydurmak yerine fark yaratacak bir kurulum ile karşımıza çıkmayı yeğlemiş. Ancak bu tasarımsal açıdan görsel bir faciaya neden olacak gibi görünüyor.

Yayınlanan Nokia 9 render görüntüleri telefonun arka tasarımının maalesef ki çok kötü görüneceğini bizlere gösteriyor. Ancak 5 kameranın arka bölüme yerleştirmenin çok zor olduğunu bu görselliğin bu yüzden meydana geldiğini belirtelim.

Henüz Nokia 9’un kamera çözünürlükleri ve diyafram aralıkları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bakalım Nokia 5 adet kameraya nasıl görevler verecek?

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