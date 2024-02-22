İşte Benim Stilim'den Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirmişti! Six pack ameliyatı öncesi paylaştı

Neslihan Doğrusöz'ün Doruk Doğrusöz olarak adını değiştirmesi ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesi sık sık gündeme geliyor.

Neslihan'ın tarzı ve moda anlayışı, "İşte Benim Stilim" programı sırasında büyük beğeni toplamış, ancak cinsiyet değişikliği sonrası Doruk olarak kendini yeniden tanıttıktan sonra da moda dünyasında sık sık gündeme gelmeye başladı.

İşte Benim Stilim programındaki başarısından sonra Doruk Doğrusöz, cinsiyet değişikliği sonrası tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Neslihan Doğrusöz'ün Doruk Doğrusöz olarak adını değiştirmesi ve cinsiyet değişikliği operasyonu geçirmesi sonrasında yaptığı paylaşımlar da sık sık gündeme geliyor.

Eski yarışmacı son olarak spora rağmen six pack yapamayınca soluğu doktorda aldı. Ameliyat öncesi paylaşım yapan Doğrusöz'ün son hali merak edilse de ünlü isim henüz yeni görünümünü paylaşmadı.





