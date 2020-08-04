İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...

Yaz mevsimi sıcaklıkların özellikle hissedildiği dönemlerdir. Bu mevsimde saçlarımızı kimi zaman bir at kuyruğuyla, kimi zaman gevşek bir topuzla toplayarak oldukça havalı bir görünüm elde edebiliriz. İşte sizler için derlediğimiz bazı tavsiyeler..

ÖRGÜ MODELLERİ KULLANIN

Kavurucu yaz sıcakları kimi zaman özellikle uzun saçlı kadınlar için ekstra bir eziyet halini alıyor. Bunun için örgü modelini tercih ederek saçlarınızı güzel bir şekle sokabilirsiniz. İsterseniz tek parça isterse iki yana yapacağınız örgü modellerinin yanı sıra saçınıza takacağınız güzel bir aksesuar ile yaz akşamlarının havasına uyabilirsiniz.

Tek örgü için yapmanız gereken saçlarınızı sıkıca bir at kuyruğu ile tepeden toplamak. Daha sonra gevşek bir örgü ile ucundan tekrar lastikleyerek tutturmak.

At kuyruksuz bir model isterseniz de enseden tek örgü şeklinde toplayabilirsiniz.

İki tarafa ikiz örgü şeklinde ensenizi açık bir şekilde bırakmak da havalı bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.

Saçınızın gürlüğüne göre gün boyunca sabit kalması için sprey de kullanabilirsiniz.

AT KUYRUĞU MODELİ

İster tepeden sıkıca toplayarak ister ensede gevşekçe toplayarak yapabileceğiniz at kuyruğu, incecik tiril tiril elbiselerin üzerine sıklıkla tercih edilen bir yaz modelidir. Yüzünüzün yanında kalan iki yarım tutamı dalgalandırarak ön ve arkada kalan saç parçalarıyla birlikte toplarsanız size oldukça öz güvenli bir görüntü verecektir.