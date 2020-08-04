İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...

Yaz mevsimi sıcaklıkların özellikle hissedildiği dönemlerdir. Bu mevsimde saçlarımızı kimi zaman bir at kuyruğuyla, kimi zaman gevşek bir topuzla toplayarak oldukça havalı bir görünüm elde edebiliriz. İşte sizler için derlediğimiz bazı tavsiyeler..
ÖRGÜ MODELLERİ KULLANIN
Kavurucu yaz sıcakları kimi zaman özellikle uzun saçlı kadınlar için ekstra bir eziyet halini alıyor. Bunun için örgü modelini tercih ederek saçlarınızı güzel bir şekle sokabilirsiniz. İsterseniz tek parça isterse iki yana yapacağınız örgü modellerinin yanı sıra saçınıza takacağınız güzel bir aksesuar ile yaz akşamlarının havasına uyabilirsiniz.
Tek örgü için yapmanız gereken saçlarınızı sıkıca bir at kuyruğu ile tepeden toplamak. Daha sonra gevşek bir örgü ile ucundan tekrar lastikleyerek tutturmak.
At kuyruksuz bir model isterseniz de enseden tek örgü şeklinde toplayabilirsiniz.
İki tarafa ikiz örgü şeklinde ensenizi açık bir şekilde bırakmak da havalı bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.
AT KUYRUĞU MODELİ
İster tepeden sıkıca toplayarak ister ensede gevşekçe toplayarak yapabileceğiniz at kuyruğu, incecik tiril tiril elbiselerin üzerine sıklıkla tercih edilen bir yaz modelidir. Yüzünüzün yanında kalan iki yarım tutamı dalgalandırarak ön ve arkada kalan saç parçalarıyla birlikte toplarsanız size oldukça öz güvenli bir görüntü verecektir.
Her mevsimin vazgeçilmez saç modellerinden biri olan at kuyruğu modelini dilerseniz maşayla da dalgalandırabilirsiniz.
Elektriklenmesini önlemek ve gün boyunca canlı görünümünü korumasını sağlamak için saç kremleri ve spreylerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
YARIM TOPUZ
Hem havalı hem doğal bir görünüm veren yarım topuz modeli ile gür ve uzun saçların daha az görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca orta boy saçlarda da oldukça güzel duran bu model gün içinde bozulabileceğinden dolayı özenle bir topuz yapıp biraz da salaş bir görünümü olmasını sağlamanız gerekiyor. Her zamanki dağınık topuzunuzu yaparken olduğu gibi lastik tokayla saçlarınızı tutturabilirsiniz.
BANDANA KULLANIMI
Yaz demek renkler demek... Renkli bandanalar her yaz genç kızların tercihi olmuştur. Bu yaz akşamlarında siz de havalı görünümünüzden bahsettirmek istiyorsanız, ister salık saçınıza bağlayarak ister de at kuyruğunun üzerine kurdele modeliyle tutturarak bandana kullanabilirsiniz.
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