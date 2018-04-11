KADIN

'İşte bütün gecem böyle geçiyor' dedi, bir milyondan fazla kişi izledi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 11.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Los Angeles'ta yaşayan üç çocuk annesi Melanie Darnell, geceleri ne kadar uyuduğunu göstermek için yatak odasının tavanına bir kamera koydu. Darnell, gün boyu 'ne kadar yorgun görünüyorsun' diyenlere, ''işte gecelerim böyle geçiyor'' diyerek cevap verdi.

'İşte bütün gecem böyle geçiyor' dedi, bir milyondan fazla kişi izledi

'Neden anneler yorgun' başlıklı video kısa sürede en çok izlenenler arasında yer aldı.

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Bir gecesinin nasıl geçtiğini kameraya alan anne Melanie, ''İnsanlar neden gözaltlarımın şiş olduğunu ve yüzümün solgun olduğunu soruyor. Videomla toplu bir cevap vermek istedim. Videoda iki tane görüyorsunuz ama bir çocuğum daha var. Eşim iş seyahatlari nedeniyle çok yanımda olamıyor. Ve bu üç küçük yaramazla dinç kalmaya çalışıyorum'' diye konuşuyor.

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Gece sık aralıklarla uyanan 10 aylık oğlunu emziren anne yine gecenin bir vakti iki yaşındaki kızını yatağa alırken gözüküyor. Gece boyunca oldukça hareketli bir yaşam süren genç kadın sabahın erken saatlerinde oğlu Milo'nun saçlarını çekmesiyle uyanıyor.

Güneş battığında ebeveynlik bitmiyor diyen Melanie, ''uykusuz gecelere rağmen bu anneliğin bir parçası. Asla şikayet etmiyorum ama yorgun olduğum bir gerçek. Beni en iyi anneler anlar'' diyor.

Bu görüntüler 1 milyondan fazla izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Melanie Darnell annelik

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