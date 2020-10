İşte çocukların bağışıklık sistemini güçlendirme yolları

Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Pandemi döneminde pek çok aile vitamin ve bağışıklık güçlendirici takviyelere yoğun ilgi gösteriyor. Ancak bunları kontrollü kullanmak çok önemli. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için aslında yapılması gereken en önemli şey dengeli, sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumak. Güçlü bir bağışıklık sistemi için ayrıca çocukların günde en az bir saat açık havada olmasına, hareket etmelerine de özen gösterilmeli” açıklamasında bulundu.

Çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sağlıklı beslenme, uyku, stresten uzak olmak, iyi su tüketimi ve her renkten beslenmenin çok önemli olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Sarı, kırmızı, yeşil sebze ve meyve tüketimi, et, süt, yumurta tüketimi ve balık tüketimi gibi doğal ve dengeli beslenmek, bağışıklığın güçlendirilmesi için çok önemli. Günde en az 8-10 saat uyku uyunmalı. Yaş küçüldükçe uyku çocuklarda fazla oluyor, büyüdükçe uyku azalıyor” dedi. Tablet, telefon ve televizyonun günlük hayatta minimumda tutulması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Her ne kadar yüzyüze eğitim kademeli olarak başlamış olsa da, internet üzerinden eğitimler de devam ediyor. Her gün yaklaşık 6-8 saati bilgisayar başında eğitim alarak geçen çocuklar var. Bu durumun sınırlandırılması çok mümkün olmasa da ders biter bitmez bilgisayar veya tablet karşısında oyunlara devam etmemeli. Gözler ve tüm vücut dinlendirilmeli. Günde en azından 1 saat açık havaya çıkılmalı. Koşmak, oynamak, oksijen almak tabletten ve televizyondan aldığı ışık etkisini uzaklaştırmak için çok önemli. Zıplama, ip atlama, kovalamaca oynama, saklambaç oynama gibi oyunlar çok yararlı. Daha büyük çocuklar ise evde pilates, esneme hareketleri, jimnastik gibi aktiviteler yapabilirler” önerisinde bulundu.