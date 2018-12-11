İşte dünyanın en pahalı düğünü! Konuklar 100 uçakla getirildi

Dünyanın en pahalısı olduğu söylenen düğüne davetliler 100 uçakla taşındı. Her detayın düşünüldüğü düğünde konukların hazırlanan düğün programını rahat takip edebilmeleri için özel bir uygulama dahi geliştirildi. Ön kutlamalarda Beyonce'un sahne aldığı düğün Hindistan'ın Udaipur'daki Kent Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Hindistan'ın en zengin 2 ailesi düğün yapıyor! Petrokimya firması Reliance Industries'nın yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani’nin kızı Isha Ambani ile Piramal Group'un yönetim kurulu başkanı Ajay Piramal'ın oğlu Anand Piramal evlendi.

Hindistan Udaipur’daki Kent Sarayı’nda başlayan düğün hâlâ devam ederken, törene birçok ünlü isim katıldı.

Bollywood yıldızlarının yanısıra eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın da davetliler arasındaydı. Dünyanın en pahalısı olduğu konuşulan düğüne davetliler 100 uçakla taşındı.

Davetliler arasında Amerikan medya kuruluşu Huffington Post'un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar da vardı.

Konukların düğün programını rahat takip edebilmeleri için özel bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi.

Ön kutlamalarda Beyonce sahne alırken sanatçı, Hint geleneklerini yansıtan 3 özel kostüm giydi.