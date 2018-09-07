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İşte Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği tarih

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın ekranlara döneceği tarih açıklandı. Fatih Portakal gittiği tatil yerlerinden sık sık fotoğraf paylaşıp gündeme dair tweet atıyordu

Medyaradar'ın haberine göre; Hafta içi her sabah "Çalar Saat" ile izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya ve Ana Haber ile rakiplerinin her daim bir tık üstünde yer alan Fatih Portakal'ın tatili sona eriyor.

İki isim de 17 Eylül'de izleyiciye yeniden "merhaba" demeye hazırlanıyor.

Deneyimli spikerlerin geri gönüşünü FOX, özel bir klip hazırlayarak duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal ismail küçükkaya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Deneyimli 2 spikerin dönüşü muhteşem olucak.Hanidir muhalefetin sesi soluğu çıkmıyodu ,bu iki yiğit spiker sayesinde muhalefet hayat bulucak ve canlanıcak diye düşünüyorum.
En azindan lafini esirgemeyen bir gazeteci var, kimseye yaranmaya calismiyor,sagcisina solcusuna yeri geldiginde yaslayabilen ve taraftarlar tarafindan sevilmeyen ama halkin bagrina bastigi bir gazeteci
Eylül geldi.Siz de gelin artık.
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