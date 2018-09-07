İşte Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği tarih

Medyaradar'ın haberine göre; Hafta içi her sabah "Çalar Saat" ile izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya ve Ana Haber ile rakiplerinin her daim bir tık üstünde yer alan Fatih Portakal'ın tatili sona eriyor.
İki isim de 17 Eylül'de izleyiciye yeniden "merhaba" demeye hazırlanıyor.
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