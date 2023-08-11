İşte Gelin İşte Kaynana haftanın kazananı merak ediliyor. Gelin ve kayınvalidelerin şıklık yarışının yaşandığı, Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş ile hafta içi her gün ekrana gelen İşte Gelin İşte Kaynana'nın bugün final günü. Haftanın son gününde verilecek puanların ardından bir kişi kolyenin sahibi olacak. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana birincisi kim oldu? İşte Gelin İşte Kaynana haftanın kazananı açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA BİRİNCİSİ KİM OLDU?



İşte Gelin İşte Kaynana haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın birincisi ve kolyenin sahibi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA FORMATI NEDİR?

TV8'in yeni yarışma programı İşte Gelin İşte Kaynana'da gelinler ve kaynanalar, jüri üyelerinin belirlediği konsepte göre kıyafet alışverişi yapacaklar.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİLERİ KİMLER?

İşte Gelin İşte Kaynana'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş oturuyor.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana hafta içi her gün saat 16:00'da ekranda olacak.

