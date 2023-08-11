MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İşte Gelin İşte Kaynana birincisi kim oldu? İşte Gelin İşte Kaynana haftanın kazananı açıklandı mı?

İşte Gelin İşte Kaynana birincisi kim oldu? İşte Gelin İşte Kaynana haftanın kazananı açıklandı mı?

11.08.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Gelin İşte Kaynana haftanın birincisi ve kolyenin sahibi merak ediliyor. Gülşah Saraçoğlu ve Bülent Serttaş'ın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programının sunuculuğunu Lerzan Mutlu üstleniyor. Moda ve tarz konsepti ile gelin kaynana konseptini bir araya getiren programda bugün final heyecanı yaşanıyor. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana birincisi kim oldu? İşte Gelin İşte Kaynana haftanın kazananı açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

İşte Gelin İşte Kaynana haftanın kazananı merak ediliyor. Gelin ve kayınvalidelerin şıklık yarışının yaşandığı, Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş ile hafta içi her gün ekrana gelen İşte Gelin İşte Kaynana'nın bugün final günü. Haftanın son gününde verilecek puanların ardından bir kişi kolyenin sahibi olacak. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana birincisi kim oldu? İşte Gelin İşte Kaynana haftanın kazananı açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İşte Gelin İşte Kaynana haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın birincisi ve kolyenin sahibi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA FORMATI NEDİR?
TV8'in yeni yarışma programı İşte Gelin İşte Kaynana'da gelinler ve kaynanalar, jüri üyelerinin belirlediği konsepte göre kıyafet alışverişi yapacaklar.

İşte Gelin İşte Kaynana 1

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİLERİ KİMLER?
İşte Gelin İşte Kaynana'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş oturuyor.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?
Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana hafta içi her gün saat 16:00'da ekranda olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarzan Rıfkı'nın Melahat'ı son haliyle şaşırttı! Yıllara ona yaradıTarzan Rıfkı'nın Melahat'ı son haliyle şaşırttı! Yıllara ona yaradı
Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku! 2 yarışmacı birden... Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku! 2 yarışmacı birden...
Aşka geldi! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü spikerle... Aşka geldi! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü spikerle...

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.