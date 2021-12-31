İşte Google'ın yılbaşı sürprizi: Google yılbaşı doodle'ı!

Google, yılbaşı doodle'ı ile kullanıcıları karşıladı. Google doodle tasarımları ile dikkat çekerken, yeni yılı da unutmamış oldu. Yılın son gününde ana sayfasına Google yılbaşı özel doodle'ını yerleştirdi.

GOOGLE YILBAŞI DOODLE'I HAZIRLADI! İŞTE GOOGLE'IN YILBAŞI DOODLE'I

Google'ın yılbaşı doodle'ı bir parti şapkası, renkli ışıklar ve ikinci "o" harfinin yerini alan "2021" yazılı şeker ile süslenmiş bir şekilde karşımıza çıktı.

Doodle'a tıkladığınızda ise konfetilerin uçuştuğu Google yılbaşı arama sayfasına yönlendiriliyorsunuz.

DOODLE NEDİR?

Doodle, aslen "karalama" anlamına geliyor. Ancak Google, belirli günleri ve organizasyonları, önemli olayları, çeşitli başarıları ve iz bırakan insanları kutlamak için Google logosunda yaptığı özel değişikliklerde Doodle adını kullanıyor. Google, hazırladığı bu özel tasarımlara Doodle adını veriyor.

İlk Google Doodle, 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Nowton'un anısına tasarlandı. Google, Pac-Man'in 30. yıl dönümü için ise ilk interaktif Doodle'ı yaptı.



