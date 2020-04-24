İşte gözaltı morluklarını ve sivilceleri yok eden o mucizevi ürün...

Gül suyu; taze gül yapraklarının damıtılması ile elde edilir. Cilt sağlığı üzerinde etkili olan gül suyunun ağız ve diş sağlığı, saç bakımı, yara ve kesiklerin tedavisi gibi birçok alanda da kullanımı bulunuyor. A, C, D, E ve B13 vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan gül suyu hücre yenilenmesinde etkili, yaşlanma karşıtı doğal bir üründür. Gül suyunun kullanımı Roma İmparatorluğu dönemi öncesine kadar uzanıyor, Kleopatra'nın yüz temizliği ve vücut banyosunda gül suyu ve gül yaprakları kullandığı biliniyor.
Gerekli Olan Malzemeler:
2 yemek kaşığı gül suyu
1 çay kaşığı bal
5 adet ince öğütülmüş badem
Gül suyu ve ince öğütülmüş bademi bir kap içerisinde iyice karıştırın. Bu karışıma bal ekleyip biraz daha karıştırın. Hazırladığınız maskeyi önceden temizlenmiş cilde uygulayın ve yaklaşık 30 dakika kadar yüzünüzü fazla hareket ettirmemeye özen göstererek bekleyin. Cildinizi ılık suyla yıkayıp durulayın. Haftada bir kez yapabilirsiniz.
SİVİLCELİ CİLTLER İÇİN GÜL SUYU MASKESİ
Gerekli Olan Malzemeler:
1 çay kaşığı gül suyu
1 çay kaşığı limon suyu
Gül ve limon suyunu eşit miktarlarda karıştırın ve bir pamuk yardımıyla cildinize sürün. 10 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla nazikçe yıkayın. Sivilce oluşumuna karşı etkili olan bu kürü haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
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