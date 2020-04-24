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İşte gözaltı morluklarını ve sivilceleri yok eden o mucizevi ürün...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar için cilt bakımı çok önemlidir. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için cildimizi temiz tutmalı, düzenli bakım yapmalıyız. Cilt temizliği ve bakımında en önemli yardımcılarımızdan birisi de gül suyudur. Doğal yapısı ve hoş kokusuyla kadınların tercih ettiği gül suyunun cilde faydalarını bu yazımızda birlikte inceleyelim.

İşte gözaltı morluklarını ve sivilceleri yok eden o mucizevi ürün...

Gül suyu; taze gül yapraklarının damıtılması ile elde edilir. Cilt sağlığı üzerinde etkili olan gül suyunun ağız ve diş sağlığı, saç bakımı, yara ve kesiklerin tedavisi gibi birçok alanda da kullanımı bulunuyor. A, C, D, E ve B13 vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan gül suyu hücre yenilenmesinde etkili, yaşlanma karşıtı doğal bir üründür. Gül suyunun kullanımı Roma İmparatorluğu dönemi öncesine kadar uzanıyor, Kleopatra'nın yüz temizliği ve vücut banyosunda gül suyu ve gül yaprakları kullandığı biliniyor.

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

  • Cildi nemlendirir. Cildi kurutmadan gözeneklere yerleşerek tazelenmesine yardımcı olur. Bu yönüyle doğal bir tonik yerine geçer.
  • C vitamini yönünden zengindir, cildi besleyip erken yaşlanmasına engel olur.
  • Mat görünümü giderir, cildin parlak görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
  • Mantar, egzama gibi cilt hastalıklarına karşı yatıştırıcı etkiye sahiptir. Kaşıntıyı giderir, cildi rahatlatır.
  • Düzenli kullanımda sivilce ve akne oluşumunu engeller.
  • İltihap gidericidir, bakteriyel enfeksiyonlara iyi gelir.
  • Cilt lekeleri üzerinde de etkilidir, düzenli kullanımda lekelerin rengini açarak cilt tonunu eşitler.
  • Cildin Ph dengesini korur.
  • Gözaltındaki morlukların rengini giderir.
  • Saç köklerini güçlendirir, saç dökülmesini engeller. Saçların daha yumuşak olmasını sağlar.
  • Kesik, yanık izlerinin tedavisinde etkilidir. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
  • Ağız ve diş sağlığında da tercih edilebilir. Hem ağızda hoş koku bırakır hem de ağız içi yaralara karşı etkilidir.
  • Makyaj temizliğinde kullanılabilir. Bir parça pamuğa gül suyu dökerek günlük makyajınızı nazikçe temizleyebilirsiniz.
  • Tıraş sonrasında cildi rahatlatmak, tahrişi ve kızarıklığı gidermek amacıyla kullanılabilir.

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KURU CİLTLER İÇİN MASKE TARİFİ

Gerekli Olan Malzemeler:

2 yemek kaşığı gül suyu
1 çay kaşığı bal
5 adet ince öğütülmüş badem
Gül suyu ve ince öğütülmüş bademi bir kap içerisinde iyice karıştırın. Bu karışıma bal ekleyip biraz daha karıştırın. Hazırladığınız maskeyi önceden temizlenmiş cilde uygulayın ve yaklaşık 30 dakika kadar yüzünüzü fazla hareket ettirmemeye özen göstererek bekleyin. Cildinizi ılık suyla yıkayıp durulayın. Haftada bir kez yapabilirsiniz.

SİVİLCELİ CİLTLER İÇİN GÜL SUYU MASKESİ

Gerekli Olan Malzemeler:

1 çay kaşığı gül suyu
1 çay kaşığı limon suyu
Gül ve limon suyunu eşit miktarlarda karıştırın ve bir pamuk yardımıyla cildinize sürün. 10 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla nazikçe yıkayın. Sivilce oluşumuna karşı etkili olan bu kürü haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.


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