İşte harika bir cilt için günlük bakım rutini! Sadece 3 adımda...

Her yaş döneminin cilt yapısı ve dolayısıyla ihtiyaç duyduğu ürün sayısı farklıdır. Yirmili yaşlar için olmazsa olmaz iki ürün varken, elastikiyetin giderek azaldığı yaşlar için daha fazla savaşçıya ihtiyaç duyabiliriz. Günlük cilt bakım rutininden kasıt, banyonu yarım bıraktığın ürünlerle doldurmak olmamalı. Üst üste ürün kullanmanın sana bir faydası olmaz. Cilt bakım ürünlerinin faydası, düzenli kullanım ile ortaya çıkar. Uzmanlar, bir ürünün fark yaratabilmesi için en az altı hafta düzenli kullanım öneriyor. Cilt yüzeyinde meydana gelen pul pul dökülmeler, kızarıklık ve geçmek bilmeyen sivilceler sağlık sorununun bir işareti olabilir. Cilt sağlığınızı tekrar kazanmanıza yardımcı olacak dermatolog onaylı kozmetik ürünler, sizi kalıcı cilt hasarlarından koruyacaktır.
Günümüzde güzellik endüstrisinin merkezinde artık Kore var. Yüzyıllar öncesine dayanan kadim güzellik sırları kremler, losyonlar ve serumlar halinde kullanımımıza sunuluyor. Mermer gibi parlak ve canlı ciltleriyle Koreli kadınlar, güne günlük cilt rutini ile başlıyor. Bu rutini, cilt güzelliğine yaptığınız yatırımın ilk adımı olarak düşünebilirsiniz. Başlangıç olarak, sabahları ve akşam uyumadan önce uygulayacağınız basit bir günlük cilt bakımı rutini için üç temel adım var:
1-TEMİZLİK
Yüzünüzü yıkıyor musunuz? İhtiyaç duyduğunuz nemin büyük bir kısmı suda gizlidir. Sabah kalktığınızda ilk işiniz yüzünü yıkamak olmalı. Sadece su ile temizlemek size yetmiyorsa, köpük formundaki yüz yıkama ürünlerini tercih edebilirsiniz.
2-TONİK
Cildinizi canlandırmak ve gözeneklerini sıkıştırmak için, cildin pH seviyesine uyumlu bir tonik kullanmanız gerekir. Termal kaynak suyu içeren tonikler, nemlendiricinin emilimini arttıracaktır.
3-NEMLENDİRME
En yağlı cildin bile temel ihtiyacı aynıdır: Nemlendirme. Nemini yitirmiş bir cilt, parlak dokusunu ve sıkılığını yitirmeye mahkumdur. Gözenekleri tıkamayan bir nemlendirici, günlük cilt bakım rutini için vazgeçilmezdir. Jel ve krem formunda piyasada bulunan ürünlerden güneş koruması içerenleri seçerek bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.
Gördüğün gibi, günlük cilt bakım rutini oluşturmak o kadar da zor değil. Bu basit ama etkisi kanıtlanmış adımların size yetmeyeceğini düşünerek ev yapımı reçetelere başvurmak isteyebilirsiniz. Tercihinizi bu yönde kullanacaksanız tahriş edici etkileri nedeniyle limon suyu ve karbonat içerenlerden uzak durmalısınız. Ayrıca bir cildiye uzmanından onay almadan hiçbir maddeyi teninize sürmemeye özen göstermelisiniz. Aksi halde beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
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