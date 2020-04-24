İşte harika bir cilt için günlük bakım rutini! Sadece 3 adımda...

Her yaş döneminin cilt yapısı ve dolayısıyla ihtiyaç duyduğu ürün sayısı farklıdır. Yirmili yaşlar için olmazsa olmaz iki ürün varken, elastikiyetin giderek azaldığı yaşlar için daha fazla savaşçıya ihtiyaç duyabiliriz. Günlük cilt bakım rutininden kasıt, banyonu yarım bıraktığın ürünlerle doldurmak olmamalı. Üst üste ürün kullanmanın sana bir faydası olmaz. Cilt bakım ürünlerinin faydası, düzenli kullanım ile ortaya çıkar. Uzmanlar, bir ürünün fark yaratabilmesi için en az altı hafta düzenli kullanım öneriyor. Cilt yüzeyinde meydana gelen pul pul dökülmeler, kızarıklık ve geçmek bilmeyen sivilceler sağlık sorununun bir işareti olabilir. Cilt sağlığınızı tekrar kazanmanıza yardımcı olacak dermatolog onaylı kozmetik ürünler, sizi kalıcı cilt hasarlarından koruyacaktır.

UZAK DOĞUDAN GELEN KUSURSUZ GÜZELLİK

Günümüzde güzellik endüstrisinin merkezinde artık Kore var. Yüzyıllar öncesine dayanan kadim güzellik sırları kremler, losyonlar ve serumlar halinde kullanımımıza sunuluyor. Mermer gibi parlak ve canlı ciltleriyle Koreli kadınlar, güne günlük cilt rutini ile başlıyor. Bu rutini, cilt güzelliğine yaptığınız yatırımın ilk adımı olarak düşünebilirsiniz. Başlangıç olarak, sabahları ve akşam uyumadan önce uygulayacağınız basit bir günlük cilt bakımı rutini için üç temel adım var: