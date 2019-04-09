İşte İstanbul'da oyların yeniden sayılacağı sandıklar

YSK’nın tüm oyların sayılması talebini reddi sonrası gözler yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi.
İstanbul’un 21 ilçesindeki 51 sandık tekrar sayılacak.
İşte oyların tamamının tekrar sayılacağı sandıklar:
Ataşehir 1306
Avcılar 2372, 1017
Bağcılar 1025, 2041, 2174, 3106, 3368
Bahçelievler 2169
Beşiktaş 1034, 1076, 1184
Beykoz 1013
Esenler 2114
Esenyurt 1169, 1181
Eyüpsultan 1131
Fatih 1249, 3139, 1075
Gaziosmanpaşa 1279, 3300
Kadıköy 3052, 1306, 3068
Kartal 1034
Küçükçekmece 3491, 1073, 1522, 3294
Pendik 1095
Sarıyer 1082, 1253
Sultangazi 1035, 1009, 1217, 2389
Şişli 1002
Ümraniye 2215, 3023, 3408, 3439, 2025
Üsküdar 1287, 2059
Zeytinburnu 1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090